PEKING (dpa-AFX) - Nach zuletzt eher tristen Konjunktursignalen aus China hat ein Industrie-Stimmungsindikator einen möglichen Umschwung hin zu Wachstum signalisiert. Der Einkaufsmanagerindex des Wirtschaftsmagazins Caixin für das verarbeitende Gewerbe stieg im Mai laut einer Mitteilung vom Donnerstag auf 50,9 Punkte und damit über den Wert von 50 Punkten, was Wachstum impliziert. Volkswirte hatten im Durchschnitt mit einem unveränderten Wert auf dem April-Niveau von 49,5 Zählern gerechnet.

Der "Caixin"-Indikator gibt die Stimmung in eher kleineren und mittleren Unternehmen der Privatwirtschaft wieder. Seine Entwicklung steht derzeit im Kontrast zum offiziellen Stimmungsindikator der Regierung, der die Lage in eher großen und staatlichen Betrieben widerspiegelt: Der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) für das herstellende Gewerbe hatte am Vortag mit einem Wert von unter 50 Punkten eine Kontraktion der Wirtschaftstätigkeit signalisiert. Der Index für das Dienstleistungsgewerbe liegt zwar im expansiven Bereich, ist aber gefallen.

Zuletzt hatte es uneinheitliche Signale zur Konjunkturentwicklung Chinas gegeben. Vor allem die Industrie konnte die Hoffnungen auf eine Erholung nach der Corona-Delle bisher nur bedingt erfüllen. Vor allem der Immobilienmarkt macht weiterhin Probleme. Das bekommen auch viele deutsche Unternehmen, etwa aus der Chemiebranche, zu spüren./mis/bgf/jha/