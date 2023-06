EQS-News: DIC Asset AG / Schlagwort(e): Immobilien

DIC Asset AG erreicht Vollvermietung im Global Tower



DIC Asset AG erreicht Vollvermietung im Global Tower Mietverträge über rund 4.700 qm mit langfristigen Laufzeiten abgeschlossen

DIC hat den Markt mit der Positionierung des Global Tower geprägt

Frankfurt am Main, 01. Juni 2023. Die DIC Asset AG ("DIC"), ISIN: DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten Unternehmen hat die letzten rund 4.700 qm Büroflächen in der Frankfurter Landmark-Immobilie Global Tower vermietet und drei weitere, langfristige Mietverträge mit bonitätsstarken Mietern abgeschlossen. Damit wurde die Vollvermietung der Büroflächen des nachhaltig sanierten Hochhauses erreicht. "Mit unseren kreativen Lösungsansätzen und der hohen Vermietungskompetenz unserer Teams vor Ort ist es uns in den vergangenen 12 Monaten gelungen, die Nutzer von der Gebäude- und Standortqualität des Global Tower zu überzeugen und insgesamt 16.625 qm Bürofläche an Top-Mieter zu vermieten. Mit der Ertüchtigung und Positionierung der Bestandsimmobilie Global Tower haben wir ein effizientes Produkt geschaffen, das den Nerv der Zeit trifft und uns zum Partner der Wahl macht", sagt Christian Fritzsche, Chief Operating Officer der DIC Asset AG.

Zu den Mietern im Einzelnen Einer der Mieter ist der Rechenzentrumsbetreiber NTT Global Data Centers EMEA. Er setzt auf einer Fläche von 3.065 qm ein neues Arbeitsplatzkonzept für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um und führt seine Bürostandorte aus Frankfurt Rödelheim im Central Business District zusammen. Weitere Mieter sind eine Privatbank auf einer Fläche von 1.055 qm und die Information Services Group Germany GmbH, eines der führenden Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Bereich Informationstechnologie, auf einer Fläche von rund 540 qm. Bei den Vermietungen wurde die DIC von Colliers und Knight Frank unterstützt. Für die umfassende Revitalisierung nach modernsten energetischen Standards erhielt der Global Tower das Platin-Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) und wurde zudem als eines der ersten Hochhäuser im Frankfurter Bankenviertel mit dem WiredScore-Zertifikat Platin ausgezeichnet.

Über die DIC Asset AG: Die DIC Asset AG ist der führende deutsche börsennotierte Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien mit 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Aktuell betreuen wir 357 Objekte mit einem Marktwert von 14,1 Mrd. Euro onsite - wir sind präsent vor Ort, immer nah am Mieter und der Immobilie. Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe. Im Segment Institutional Business erzielen wir aus dem Angebot unserer Immobilien-Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen. Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert. Mehr Informationen unter www.dic-asset.de. IR/PR-Kontakt DIC Asset AG:

Peer Schlinkmann

Leiter Investor Relations & Corporate Communications

Neue Mainzer Straße 20 • MainTor Primus 60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1492

ir@dic-asset.de



