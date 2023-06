EQS-News: sdm SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

sdm SE mit Umsatz von 17 Mio. EUR und EBITDA von 1,48 Mio. EUR in Q1 2023 Guter Start in das Transformationsjahr 2023

Übernommene IWSM und rsd in Q1 bereits voll konsolidiert

Umsatz von rund 50 Mio. EUR im Gesamtjahr erwartet

München, 01. Juni 2023. Der Sicherheitsdienstleister sdm SE (ISIN: DE000A3CM708) befindet sich durch zwei Übernahmen in einem transformierenden Jahr. Die Akquisitionen der rsd Rottaler Sicherheitsdienst GmbH (rsd) im Januar 2023 und der IWSM Industrie- und Werkschutz Mundt GmbH (IWSM) im Mai 2023 bedeuten für die sdm SE einen Umsatz- und Ertragssprung, die überregionale Positionierung in Bayern und Nordrhein-Westfalen und neue strategische Perspektiven. Beide Gesellschaften wurden rückwirkend zum 01. Januar 2023 übernommen und voll konsolidiert. Q1: Konzernumsatz von 17,1 Mio. EUR, EBITDA 1,48 Mio. EUR, Konzern-Nettogewinn 0,46 Mio. EUR Im ersten Quartal 2023 hat die sdm SE einen Konzernumsatz von 17,1 Mio. EUR erzielt. Alle drei operativen Tochterunternehmen haben sich positiv entwickelt. Dabei gab es bei der IWSM im Januar einen Sondereinsatz. Dieser einmalige Auftrag hat mit einem Betrag im mittleren einstelligen Millionenbereich zum Konzernumsatz beigetragen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Konzern-EBITDA) lag bei 1,48 Mio. EUR. Die Abschreibungen in Höhe von 0,31 Mio. EUR sind im ganz Wesentlichen auf planmäßige Abschreibungen auf Firmenwerte der inzwischen drei Tochterunternehmen zurückzuführen. Damit hat die sdm SE in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Konzern-EBIT) in Höhe von 1,17 Mio. EUR erzielt. Der Konzern-Nettogewinn (nach Abzug von Minderheitenanteilen) in den ersten drei Monaten lag bei 0,46 Mio. EUR. Bilanzsumme durch Übernahmen fast verdreifacht Durch die beiden neuen Tochterunternehmen hat sich die Bilanzsumme der sdm SE im Vergleich zum Vorjahr auf 20 Mio. EUR fast verdreifacht. Der Geschäfts- und Firmenwert stieg auf 10,27 Mio. EUR und wird gemäß HGB linear abgeschrieben. Die Sachanlagen sind als Sicherheitsdienstleister naturgemäß unwesentlich und betragen 0,30 Mio. EUR. Der Kassenbestand betrug zum 31. März 2023 1,98 Mio. EUR. Auf der Passivseite der Bilanz ist zu berücksichtigen, dass die Kaufpreise für die beiden Übernahmen zum Bilanzstichtag 31. März 2023 noch nicht gezahlt wurden. Sie sind noch in den sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 11,6 Mio. EUR enthalten. Im Rahmen der Kaufpreiszahlungen im weiteren Jahresverlauf werden die sonstigen Verbindlichkeiten abnehmen und die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie das Eigenkapital zunehmen. Als Teil der Kaufpreisfinanzierung für einen Anteil von 74,9 % an der IWSM hat die sdm SE im Mai 2023 erfolgreich eine Kapitalerhöhung um 345.606,00 EUR auf 3.801.666,00 EUR erhöht. Der Emissionspreis lag bei 4 EUR je Aktie und der Emissionserlös bei 1,38 Mio. EUR (brutto). Umsatz von rund 50 Mio. Euro in 2023 erwartet Die positive Entwicklung im ersten Quartal sollte sich - ohne Berücksichtigung des Sondereinsatzes - im weiteren Jahresverlauf weiter fortsetzen. Damit ist die sdm SE auf einem guten Weg, im laufenden Jahr einen Konzernumsatz von rund 50 Mio. Euro zu erreichen. Dies wäre etwa eine Verdreifachung im Vergleich zu 2022. Eine konkrete Prognose wird im weiteren Jahresverlauf veröffentlicht. Kennzahlenübersicht Q1 2023 (Konzern, ungeprüft) in TSD. Euro Q1/2023 Umsatz 17.089 EBITDA 1.481 EBIT 1.168 EBT 1.128 Minderheitenanteile -189 Konzern-Nettogewinn 461



Kontakt Presse und Investor Relations

Fabian Lorenz // Tel. +49 221 29 83 15 88 // M: investor@s-d-m.de Kontakt allgemein

sdm SE // Traubinger Straße 1 // 81477 München // M: kontakt@s-d-m.de // T: +49 (0) 89 552 91 15 0 // www.sdm-se.de Über sdm

Die sdm SE (ISIN: DE000A3CM708) ist die Holding der operativen Tochtergesellschaften sdm Sicherheitsdienste München GmbH, der IWSM Industrie- und Werkschutz Mundt GmbH und der rsd Rottaler Sicherheitsdienst GmbH. Mit ihren Tochtergesellschaften gehört die sdm Gruppe zu den führenden Sicherheitsdienstleistern in der Metropolregion München und Nordrhein-Westfalen. Dabei wird ein breites Spektrum an Sicherheitsdienstleistungen abgedeckt: vom Werk-, Objekt- und Revierschutz über Wert- und Geldtransporte bis hin zur Organisation von Veranstaltungen und effektivem Personenschutz. Die mehr als 750 Mitarbeiter verfügen über umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen Erste Hilfe und Brandschutz und werden regelmäßig geschult. Weitere Informationen: sdm-se.de, iwsm.de, rsd-sicherheitsdienst.de

Disclaimer

Diese Veröffentlichung stellt weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum Kauf, zum Verkauf oder zur Zeichnung von Aktien der sdm SE noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, zum Verkauf oder zur Zeichnung von Aktien der sdm SE dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist. Bitte informieren Sie sich über derartige Beschränkungen und halten diese ein! Interessierte Anleger sind allein dafür verantwortlich, die potenziellen Chancen und Risiken einer Investition in Aktien der sdm SE zu analysieren, abzuwägen und zu bewerten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Fakten, sondern beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des Managements der sdm SE und unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten, die teilweise außerhalb des Einflussbereichs der sdm SE liegen. Die tatsächliche zukünftige Geschäftsentwicklung der sdm SE kann (sowohl negativ als auch positiv) wesentlich von den hier getätigten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.



