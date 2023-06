NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für H&M von 115 auf 120 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Modekonzern werde im Juni über die Geschäftsentwicklung nach der Corona-Variante Omikron berichten, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Dabei dürften die Schweden ein eher mühsames Ergebnis bestätigen, wobei der wetterbedingte Gegenwind eine größere Rolle spielen sollte./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2023 / 10:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2023 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: SE0000106270