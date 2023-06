Die "Busch-Vermutung"! Hat der Countdown schon begonnen?

Anzeige / Werbung

Anlässlich der Bekanntgabe einer öffentlich zugänglichen Präsentation lies der Vorstandsvorsitzende mit einem Satz aufhorchen, der, wenn richtig interpretiert, möglicherweise gerade jetzt für eine Investition in NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* spricht. Wir vermuten, dass hier tatsächlich etwas Großes im Busch sein könnte…

"Gemäß der Philosophie, unsere Investoren wie Kunden zu behandeln, lade ich Aktionäre und Interessenten herzlich zu unserer Präsentation bei einem Investoren-Mittagessen ein, das am 15. Juni 2023 stattfinden wird. Wir werden unser InsuJet-Gerät vorstellen und internationale Verkaufsprognosen besprechen, während wir auf die kommerzielle Einführung von InsuJet blicken, die jetzt in 42 Ländern zugelassen ist. Nachdem wir kürzlich zwei Privatplatzierungen mit einem Gesamtbruttoerlös von 4,45 Millionen US-Dollar abgeschlossen haben, sind die Vertriebs- und Marketingbemühungen nun auf einem weit fortgeschritten Weg." - Tony Di Benedetto, Vorstandsvorsitzender von NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)*

Mit den anwesenden Interessierten über die künftigen Verkaufszahlen zu philosophieren, wäre eigentlich lächerlich, wenn man nicht schon etwas Handfestes präsentieren könnte. Deshalb ist es für uns durchaus plausibel, dass das Unternehmen zwischen heute und dem 15. Juni, der Tag an dem NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* eingeladen hat, den einen oder anderen Großauftrag bekannt geben kann! Aufgrund dieser Art von Meldungen könnte sich der Kurs der Aktie, ausgehend vom derzeitigen Level (0,20 - 0,24 CAD), wohl schnell verdoppeln, weil sich dann mit einem Schlag bestätigen würde, dass der InsuJet, die nadellose Insulin-"Spritze" aus dem Hause NuGen Medical, den von uns prognostizieren Siegeszug antreten kann.

Dr. Richard Gallo, Dr. Andreas Nikolis, Dr. Claude Vezeau, Dr. Ronald Denis und Dr. Nadeem Siddiqui sprechen offen über die vielen Vorzüge, welche die nadelfreie Injektion sowohl für den Patienten als auch für den Verabreichter bietet. Eine der Kernaussagen: "Wenn jemand die Wahl zwischen einer Nadel-Injektion und einer nadelfreien Injektion hat, wird er die nadelfreie wählen." - Dem können wir uns nur anschließen, und darauf fußt auch unsere Meinung, dass sich NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* zu einer Gewinner-Aktie entwickeln wird.

- Anzeige - Interessenkonflikte und Disclaimer beachten - Advertorial/Werbung (Paying Client NuGen Medical) -

Wird der InsuJet von NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK zum Goldstandard für die Patienten? Warum sollte man sich mit einer schmerzhaften Prozedur herumplagen, wenn es auch völlig schmerzfrei funktioniert, bei gleichzeitig verbesserter Wirkung des Insulins?

Besser, sicherer, nachhaltiger, aber nicht teurer

NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* beginnt nun alle Weichen zu stellen, um eine neue Technologie zu etablieren. Der InsuJet, eine nadellose Insulin-"Spritze", ist nicht nur schon in über 40 Ländern (gesamte EU) zugelassen und hat in 11 Ländern schon konkrete Vertriebspartner, sondern hat auch so markante Vorteile, dass die Zielgruppe diese vermutlich schwer ignorieren kann. Bei der Verwendung des nadelfreien Injektionsgeräts InsuJet wurde z.B. eine über 40 % schnellere Insulinaufnahme festgestellt. Diese Daten wurden in mehreren klinischen Studien, die am Radboud University Medical Center in Nijmegen in den Niederlanden an Diabetikern (im Vergleich zu Nadelinjektionen) durchgeführt wurden, ermittelt. Die Vorteile liegen also klar auf der Hand:

schnellere Wirkung des Kurzzeitinsulins;

Schmerzlosigkeit;

das Fehlen einer Einstichstelle - somit keine Entzündungen oder Narben; und

weniger medizinischer Abfall!

In puncto der laufenden Kosten ist man nicht teurer als mit konventionellen Insulinspritzen. Ein Spezialist aus der Industrie bringt es auf den Punkt:

"Wir sehen InsuJet als die Zukunft und einfach als eine bessere Möglichkeit für Diabetiker, ihre Versorgung zu verwalten." Liang Lin, CEO von Sol-Millennium, globaler Diabetiker Zubehör Händler und Vertragspartner von NuGen

Überzeichnete Kapitalerhöhung

Insgesamt wurden nun statt 3,6 Mio. CAD fast 4,5 Mio. CAD Kapital von akkreditieren Investoren lukriert. NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)*-CEO Buzbuzian kommentierte dies so:

Die starke Investorennachfrage von neuen und bestehenden Aktionären hat NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* das notwendige Kapital zur Verfügung gestellt, um die nächste Wachstumsphase des Unternehmens einzuleiten. Unser Weg zur Kommerzialisierung unseres nadelfreien Injektionsgeräts InsuJet ist klar definiert, und wir freuen uns auf die Berichterstattung über Verkäufe, sowohl von unserem B2B- als auch vom B2C-Bereich. Richard Buzbuzian - CEO von NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK )*

Diabetes-Granate

Kann NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* in puncto Performance in die Fußstapfen der 12.000%-Diabetiker-Granate Insulet Corp. (NASDAQ: PODD) steigen? Wir denken, dass dies absolut plausibel sein könnte.

Eine neue Technologie hat auch einer anderen "Diabetiker-Aktie", Insulet Corp. (NASDAQ: PODD), zu einer Performance verholfen, die ihresgleichen sucht: 12.639%. Aus 1.000 EUR wurden über 120.000 EUR. Somit ist man einer der Best-Performer im Sektor. Der hohe Nutzen für Anwender im Vergleich zum Status Quo hat dem Unternehmen den Weg geebnet. - Ähnlich könnte es auch bei NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* laufen.