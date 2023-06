© Foto: Baumwipfelpfad Saarschleife - © Erlebnis Akademie AG



Mit dem Kinder Perspektivenfonds von GLS Investment und SOS-Kinderdörfer weltweit können Investierende nachhaltig anlegen und Kinderrechte stärken. Erfahren Sie, auf welche ESG-Strategien der Fonds dafür setzt!

Der Kinder Perspektivenfonds (ISIN: DE000A3DEBS8) ist ein nachhaltiger Mischfonds mit besonderem Fokus auf Kinderrechten. Er wurde gemeinsam von GLS Investment, der Fondsgesellschaft der GLS Bank, und SOS-Kinderdörfer weltweit aufgelegt.

Besonderes Augenmerk legt der ESG-Fonds auf das 'S' in ESG - soziale Aspekte wie die Rechte von Kindern und Jugendlichen werden besonders berücksichtigt. Nachhaltigkeitsexpertin Berenice Bruegel von GLS Investments erklärt: "Unser Ziel ist es, für das Anlageuniversum des Kinder Perspektivenfonds Unternehmen, Projekte und Staaten zu identifizieren, die sich durch ihre wirtschaftlichen Aktivitäten positiv auf die Rechte von Kindern und Jugendlichen auswirken und zugleich unsere strengen sozial-ökologischen Kriterien erfüllen."

Mehrstufiger Auswahlprozess

Wie bei GLS Investment üblich, durchläuft jedes Investment einen mehrstufigen ESG-Auswahlprozess. Grundlage ist das GLS-Anlageuniversum, das nach strengen sozial-ökologischen Anlagekriterien zusammengestellt wird. Alle Titel, die für den Kinder Perspektivenfonds geprüft werden, durchlaufen zusätzlich einen speziellen Prüfungsschritt zu Kinderrechten.

Ein eigener interdisziplinärer Engagementausschuss berät zudem das GLS-Nachhaltigkeitsresearch in Sachen kinderrechtsorientierte Ausrichtung des Fonds. Zudem tritt das das Gremium im sogenannten "Engagement" direkt in den Kontakt mit Unternehmen und setzt sich dort für die Einhaltung und Umsetzung von Kinderrechten ein. Die Organisation SOS-Kinderdörfer weltweit leitet dieses Gremium und bringt ihre Expertise in Sachen Kinderrechte ein.

Der Kinder Perspektivenfonds arbeitet sowohl mit Ausschluss- als auch mit Positivkriterien. Tabu sind Investments in kontroverse Geschäftsfelder: Darunter fallen unter anderem Atomenergie, Kohleenergie, Rüstung und Waffen, Biozide und Pestizide, Gentechnik in der Landwirtschaft, chlororganische Massenprodukte, Massentierhaltung, Embryonenforschung sowie Suchtmittel.

Kontroverse Geschäftspraktiken wie Verletzung von Menschenrechten, Arbeitsrechten, kontroverses Umweltverhalten und kontroverse Wirtschaftspraktiken oder Verstöße gegen den UN Global Compact sowie Tierversuche sind ebenfalls Tabu.

Investitionsbeispiele

Ein Beispiel für eine Investition des Kinder Perspektivenfonds ist das amerikanische Unternehmen Duolingo. Der an der Nasdaq notierte Online-Bildungsanbieter hat eine App entwickelt, mit der Kinder und Erwachsene spielerisch Sprachen lernen können. Damit setzt sich Duolingo in besonderer Weise für das Recht von Kindern auf Bildung und Spiel ein.

Ein weiteres Beispiel für eine Investition des Kinder Perspektivenfonds ist SunOpta, ein kanadischer Hersteller von Bio-Lebensmitteln. Mit gesunden und überwiegend biologischen Lebensmitteln trägt SunOpta dazu bei, das Recht von Kindern auf eine angemessene Ernährung zu stärken. Darüber hinaus verfolgt das Unternehmen eine umfassende Klimaschutzstrategie.

Kinder Perspektivenfonds im Detail

Die jährlichen Kosten des Kinder Perspektivenfonds betragen 1,45 Prozent. Der Fonds ist derzeit zu rund 64 Prozent in Aktien und zu 29 Prozent in Anleihen investiert (Rest: Bankguthaben und Festgelder). Zu den fünf größten Aktienpositionen gehören derzeit der norwegische Anbieter digitaler Lernspiele Kahoot (2,02 Prozent), das IT-Sicherheitsunternehmen Palo Alto Networks (1,94 Prozent), Fielmann (1,89 Prozent), SMA Solar (1,84 Prozent) und der französische Medizintechnikanbieter bioMérieux (1,81 Prozent).

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion