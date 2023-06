(shareribs.com) London 01.06.2023 - Die Ölpreise zeigen sich am Donnerstag uneinheitlich. Der US-Schuldenstreit scheint zunächst beigelegt. Das American Petroleum Institute meldet einen deutlichen Anstieg der Lagerbestände. Wie das private American Petroleum Institute gestern mitteilte, sind die Rohöllagerbestände in den USA in der vergangenen Woche um 5,202 Millionen Barrel gesunken. Erwartet wurde ...

