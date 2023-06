Knapp vier Monate ist es her, dass das Topseller-Produkt LR Zeitgard Pro Cosmetic Device für sein exzellentes Produktdesign gewürdigt wurde. Nun sorgt eine weitere Auszeichnung in der Kategorie "Bath and Wellness" für Jubelstimmung beim Anbieter für Schönheits- und Gesundheitsprodukte: Der Zeitgard Pro darf sich ab sofort zusätzlich mit dem Prädikat "Special Mention" des German Innovation Award 2023 schmücken ein Beweis dafür, dass sich das kosmetische Gerät zur Heimanwendung durch wohldurchdachte Teilaspekte in puncto Nutzerzentrierung und Mehrwert von bisherigen Lösungen am Markt absetzt.

"Diese erneute Anerkennung bestätigt, dass es uns mit Zeitgard Pro gelungen ist, die Beauty-Branche ein stückweit zu revolutionieren", betont Dr. Andreas Laabs, CEO von LR Health Beauty. "Ich freue mich sehr darüber, dass die renommierte Jury die hohe Qualität und Benutzerfreundlichkeit unseres beliebten ‚Allrounders' erkannt hat."

Der Zeitgard Pro vereint gleich vier verschiedene Anwendungsfunktionen, die für professionelle Gesichtsreinigung, intensives Detox-Peeling, sichtbare Faltenreduktion sowie ein strafferes und ebenmäßigeres Hautbild sorgen. In Kombination mit dem innovativen Gerät sorgen die zum Alter und zu den Hautbedürfnissen passenden Basispflegeprodukten für zeitlos schöne Haut. Eine wissenschaftliche Studie des Instituts Dermatest bestätigt: mit dem Face Smoothing Tool reduziert sich die Faltentiefe nach vierwöchiger Anwendung um bis zu 69%*.

"Die Auszeichnung mit dem Prädikat ‚Special Mention' ist das Ergebnis eines engagierten Teams von Fachleuten, das hart daran gearbeitet hat, unseren Zeitgard Pro zu dem zu machen, was es ist ein absolut erstklassiges Produkt", bedankt sich Laabs insbesondere bei den verantwortlichen LR Mitarbeitern. "Dieser große Einsatz hat uns als Unternehmen dazu befähigt, neue Maßstäbe zu setzen."

*Wissenschaftliche Studie durch das Institut Dermatest GmbH in 2022., Anzahl der Probanden: 20

Der German Innovation Award zeichnet jährlich Produkte, Technologien und Dienstleistungen aus, die sich durch neue, innovative Merkmale kennzeichnen. Maßgeblich ist hierfür die Bewertung einer Jury, die sich aus unabhängigen Expertinnen und Experten aus Technologie, Digitalisierung, Wissenschaft und Institutionen zusammensetzt.

