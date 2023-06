Ein CFO-Mandat in einem Private-Equity-geführten Mittelstandsunternehmen zu ergattern, gilt bei vielen Finanzchefs immer noch als Krönung ihrer Karriere - vor allem aber als Türöffner zu einem finanziell sehr gut ausgestatteten Lebensabend. Doch der Sprung in die Private-Equity-Welt bleibt den meisten Finanzchefs verwehrt. "Es ist wirklich sehr schwer, ohne Private-Equity-Erfahrung in ein PE-CFO-Mandat zu kommen", bestätigt der Ex-Private-Equity-CFO und heutige CFO-Recruiter Paul Taaffe bei FINANCE-TV. "Dafür muss der CV schon exzellent sein." Laut Taaffe entscheiden drei Faktoren über die Karrierechancen von Finanzern: "Academia, Track Record und Personality". Wie ein CV aussehen muss, damit man Chancen hat, als CFO in die Private-Equity-Welt hineinzukommen, warum eine Karrierestation bei einer Strategieberatung dafür nützlich sein kann und weshalb es von großer Bedeutung ist, bei der ersten Station als PE-CFO bis zum Exit durchzuhalten, das alles verrät Paul Taaffe im Private-Equity-CFO-Karriere-Guide von FINANCE-TV.