Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Q1 Vienna Insurance Group, CFRO Liane Hirner: "Konnten in allen Segmenten ein Prämienplus erwirtschaften"Q1 Vienna Insurance Group, CFRO Liane Hirner: "Konnten in allen Segmenten ein Prämienplus erwirtschaften" Zum ersten Halbjahr 2023 wendet die Vienna Insurance Group (VIG) die neuen Rechnungslegungsstandards IFRS 17 und IFRS 9 an. "Es verändert sich die Finanzberichterstattung fundamental", so CFRO Liane Hirner, "die Ergebnisse werden etwas volatiler." Hirner bleibt eher ein "Fan der vorsichtigen Bilanzierung". Die verrechneten Prämien gemäß IFRS 4 konnten gegenüber dem Vorjahresquartal um 12,1 % auf 3,871 Mio. Euro gesteigert werden. "Wir konnten in allen Segmenten ein ...

