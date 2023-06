EQS-News: SPORTTOTAL AG / Schlagwort(e): Personalie/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

SPORTTOTAL erweitert Investorenkreis um Jürgen Klopp, den Trainer des FC Liverpool



SPORTTOTAL erweitert Investorenkreis um Jürgen Klopp, den Trainer des FC Liverpool Köln, 01. Juni 2023 - Die SPORTTOTAL AG, ein führendes Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) für automatisiertes Live-Sport-Streaming, hat eine weitere Sportlegende in seinen Investorenkreis aufgenommen. Der zweifache FIFA-Trainer des Jahres und aktuelle Manager des FC Liverpool, Jürgen Klopp, ist, neben seinem deutschen Landsmann und Mitglied der Basketball Hall-of-Fame, Dirk Nowitzki, ein bedeutender Aktionär des Kölner Technologie- und Medienunternehmens geworden. Klopp gilt als einer der zukunftsorientiertesten Trainer im Fußball und hat den FC Liverpool gemeinsam mit seinem Trainer-Team zu neuen Höhen geführt, seit er den Verein 2015 übernommen hat. Unter Klopps Führung gewannen die Reds bis heute insgesamt 7 Titel, darunter 2020 die Premier-League und im Jahr zuvor die UEFA Champions League. Vor dem FC Liverpool war Jürgen Klopp Trainer von Borussia Dortmund und Mainz 05 in der deutschen Bundesliga. Durch seine Erfahrung als Spieler und Trainer weiß Klopp, wie schwierig es ist, alle Spiele zu sehen, die man gerne sehen würde, sei es als Fan oder als Trainer. Er ist davon überzeugt, dass die SPORTTOTAL-Technologie sowohl für die Fans als auch für die Trainer- und Scouting-Branche einen entscheidenden Fortschritt darstellen kann. "Es ist großartig, dass man das Spiel seiner Wahl 'live' sehen kann, egal wo man ist. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie das Spiel Ihres Kindes, Ihrer Freunde oder Ihrer Lieblingsmannschaft sehen wollen oder ob Sie als Scout auf der Suche nach neuen Talenten sind", so Klopp. Klopp bezieht sich dabei auf die von SPORTTOTAL selbst entwickelten, vollautomatischen Kameras, die mit Hilfe einer KI-gestützten Software das Spielgeschehen verfolgen, Videos streamen und statistische Einblendungen hinzufügen - und das alles ohne jegliche manuelle Interaktion. Die Technologie von SPORTTOTAL bietet Vereinen, Trainern und Scouts auch Echtzeit-Statistiken und modernste Analysen sowie Highlight-Clips von jedem Spiel und Spieler, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz zusammengestellt werden. Diese Tools haben in Deutschland und anderen Teilen Europas eine große Verbreitung gefunden. In den letzten sechs Monaten hat SPORTTOTAL auch in die USA und nach Asien expandiert. Über die SPORTTOTAL AG:

Die SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56) mit Sitz in Köln ist ein Technologie- und Medienunternehmen, das im schnell skalierbaren Digitalgeschäft mit Streaming-Plattformen und Communities, im margenstarken nationalen und internationalen Projektgeschäft sowie im Geschäft mit Live-Events wächst. Das 1979 gegründete Unternehmen betreibt mit sporttotal.tv ein hochfrequentiertes, wachstumsstarkes Portal für Online-Sportvideos und Live-Streaming. Dabei stattet das Unternehmen Sportvereine mit einer speziellen Kameratechnik aus, die es erlaubt, Sportereignisse in hoher Qualität und vollautomatisch live auf sporttotal.tv zu übertragen. Zum weiteren Leistungsportfolio der SPORTTOTAL AG zählt die technische Ausrüstung von Rennstrecken und Sportstätten sowie die Produktion und Vermarktung von Sportevents wie dem ADAC TOTAL 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Darüber hinaus ist die SPORTTOTAL AG mit ihrem für die Deutsche Telekom betriebenen Medienhaus "FORTY10" mit linearen TV-Kanälen aktiv und hat gerade erfolgreich die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2022 für MagentaTV übertragen.



