Der tiefgreifende Umbau des Industriekonzerns zahlt sich zunehmend aus. Der Top-Tipp der Woche braucht sich bei Digitalisierung und Automatisierung im Konzern nicht zu verstecken - das zeigt sich in Chart und Zahlen.Es läuft rund! Nach den starken Zahlen zum abgelaufenen zweiten Quartal 2022/23 (per Ende September) hat die Aktie bei 161,02 Euro ein neues Rekordhoch erreicht. Das zeigt: Während viele andere deutsche Konzerne im Wettstreit mit den großen US-Rivalen in den vergangenen Jahren ins Hintertreffen ...

