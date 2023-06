Original-Research: Deutsche Grundstücksauktionen AG - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu Deutsche Grundstücksauktionen AG

Unternehmen: Deutsche Grundstücksauktionen AG

ISIN: DE0005533400



Anlass der Studie: Researchstudie (Anno)

Empfehlung: KAUFEN

Kursziel: 21,20 EUR

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Marcel Schaffer; Cosmin Filker



Geschäftsjahr 2022: Drittbestes Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte; 100 Mio. Objektumsatzmarke erneut deutlich überschritten; rückläufige Entwicklung erwartet; Kursziel auf 21,20 EUR reduziert; Rating: KAUFEN

Laut Geschäftsbericht 2022, welcher am 16.05.2023 veröffentlicht worden ist, hat die Deutsche Grundstücksauktionen AG (kurz: DGA) das Geschäftsjahr 2022 als drittbestes Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte erfolgreich abgeschlossen und somit zum neunten Mal in Folge die Objektumsatzmarke von 100 Mio. EUR überschritten. Konkret wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr insgesamt 1.271 Objekte (2021: 1.367 Objekte) im Gesamtwert von 130,76 Mio. EUR (VJ: 176,87 Mio. EUR) versteigert. Allerdings wurde das vom Unternehmen anvisierte Objektvolumen von 150 Mio. EUR verfehlt, wenngleich, gemessen am Objektvolumen, das Geschäftsjahr 2022 das drittbeste Jahr der Unternehmensgeschichte war.



Die bereinigten Netto-Aufgelder lagen, analog zum Rückgang beim Objektvolumen, mit 12,29 Mio. EUR unterhalb der Rekordwerte der vergangenen beiden Geschäftsjahre (GJ 2020: 12,71 Mio. EUR; GJ 2021: 14,53 Mio. EUR). Auch unsere Prognosen, in denen wir Netto-Aufgelder von 13,07 Mio. EUR unterstellt hatten, wurden unterschritten.



Insgesamt zeigte sich aber auch im Jahr 2022, dass sich das Geschäftsmodell der DGA, auch in einem herausfordernden Marktumfeld, als widerstandsfähig erweist und dass das Unternehmen sich eine herausragende Marktposition erarbeitet hat. Dies spiegelt sich in der weiterhin hohen Verkaufsquote der Gruppe in Höhe von 83,2% (2021: 96,8%) wider. Der Rückgang ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass einige großvolumige Objekte aufgrund der erschwerten Finanzierungsbedingungen und zurückhaltenden Investitionsbereitschaft nicht veräußert wurden.



Basierend auf dem zurückhaltendem Geschäftsausblick des Unternehmens im Rahmen des kürzlich veröffentlichten Geschäftsberichts 2022 passen wir unsere Schätzungen für unseren konkreten Schätzungszeitraum 2023 bis 2025 an. Der DGA-Vorstand hat zwar für das laufende Geschäftsjahr 2023 das Ziel eines Objektumsatzes von 100 Mio. EUR ausgegeben, sieht aber aufgrund der aktuell herausfordernden Lage sowie angesichts des deutlich unter dem Vorjahr liegenden Objektumsatzes im ersten Quartal 2023, dieses Ziel als ambitioniert an. Im ersten Quartal 2023 wurden lediglich Objekte im Gegenwert von 15,98 Mio. EUR (Rekordwert 2021: 49,62 Mio. EUR) umgesetzt, dies entspricht einem deutlichen Rückgang auf Objektumsatzbasis von rund -68,0 %. Mit erwirtschafteten Netto-Aufgeldern in Höhe von lediglich 1,6 Mio. EUR (Rekordjahr 2021: 4,07 Mio. EUR) lag der Jahresbeginn deutlich unter den Erwartungen.



Angesichts der aktuell für die DGA AG unveränderten schwierigen Rahmenbedingungen im Zuge deutlich ungünstiger Finanzierungsbedingungen und eingebremsten Investitionsbereitschaft bei der Nachfrageseite nehmen wir für unsere Schätzperioden 2023, 2024 und 2025 deutliche Anpassungen vor. Angelehnt an die tendenziell rückläufige Entwicklung der vergangenen Quartale, in Verbindung mit einem schwachen Jahresstart (Q1 2023), rechnen wir für das laufende Geschäftsjahr mit einem Objektumsatz von rund 100 Mio. EUR (Bisherige Prognose: 105 Mio. EUR). Im kommenden Geschäftsjahr könnte dieser bereits auf 120 Mio. EUR ansteigen und im letzten konkreten Schätzjahr 2025 auf bis zu 132 Mio. EUR und damit wieder das 2022er Objektumsatzniveau erreichen. Wir reduzieren daher unsere prognostizierten Netto-Aufgelder für 2023 auf 9,80 Mio. EUR (bisher: 10,08 Mio. EUR), für 2024 auf 11,76 Mio. EUR (bisher: 12,25 Mio. EUR) und für 2025 erwarten wir ein Nettoaufgeld in Höhe von 12,94.



Die rückläufige Umsatzentwicklung wird sich, unseren Erwartungen zur Folge, auch auf die Ergebnisentwicklung auswirken. Für 2023 rechnen wir mit einem rückläufigen Jahresüberschuss auf 1,08 EUR (bisher: 1,58 Mio. EUR), bevor in den kommenden Geschäftsjahren 2024 und 2025 wieder mit einem steigenden Jahresüberschuss zu rechnen ist.



Die Prognoseanpassung sowie der höheren Diskontierungszins haben letztlich zu einem Rückgang des Kursziels auf 21,20 EUR (bisher: 23,55 EUR) geführt. Ausgehend von einem aktuellen Aktienkurs in Höhe von 15,80 EUR vergeben wir weiterhin das Rating KAUFEN.













Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/27117.pdf



Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

+++++++++++++++

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 31.05.2023 (16:15 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 01.06.2023 (09:30 Uhr)



