Das WealthTech froots hat eine weitere Kapitalerhöhung abgeschlossen. Die aktuelle Finanzierung in Höhe von 1,05 Mio. Euro kommt von den Bestandsinvestoren Georg Kapsch, Andreas Treichl, Gina Goess, und Reinhold Baudisch, sowie von den neuen Investoren wie Skisprung-Legende Gregor Schlierenzauer und Ronald Holzmann (ehemaliger Niederlassungsleiter FFB - Fidelity Fondsbank). froots ist im Bereich Vermögensverwaltung tätig und bietet maßgeschneidertes Portfoliomanagement an, "ein Service, der sonst nur vermögenden Menschen bei Privatbanken ermöglicht wird", heißt es. "Ich bin fest davon überzeugt, dass in 20 Jahren jeder Mensch seine finanzielle Zukunft selbst in die Hand nehmen wird. Dieser Fortschritt wird den aktuellen Status Quo ...

Den vollständigen Artikel lesen ...