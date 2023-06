DJ MÄRKTE ASIEN/Bösen von China-Industriedaten gestützt

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben sich am Donnerstag überwiegend mit leichten Aufschlägen gezeigt. Stützend wirkten neue Konjunkturdaten aus China. Zudem haben die Abgeordneten im US-Repräsentantenhaus dem Gesetzentwurf zur Aussetzung der US-Schuldenobergrenze zugestimmt. Nun muss noch der Senat zustimmen. Die Abstimmung dort soll möglicherweise noch am Donnerstag stattfinden. Die Angst vor einem möglichen Zahlungsausfall der USA hatte die Börsen weltweit deutlich belastet.

In Tokio legte der Nikkei-Index 0,8 Prozent zu. Gestützt wurde der Index auch von einem schwächeren Yen, von dem vor allem exportorientierte Werte profitieren. Die Aktie von Toyota Motor stieg um 1,8 Prozent. Der Auto-Hersteller hatte am Vortag nach Handelsschluss mitgeteilt, in seinem Werk im US-Bundesstaat Kentucky einen neuen batterieelektrischen Geländewagen bauen zu wollen und zusätzlich 2,1 Milliarden US-Dollar in ein im Bau befindliches Batteriewerk in North Carolina zu investieren.

An den chinesischen Börsen konnten höhere Aufschläge im Verlauf nicht gehalten werden. In Hongkong notierte der Hang-Seng-Index im späten Handel 0,2 Prozent höher. Auf dem chinesischen Festland schloss der Schanghai-Composite indessen kaum verändert. Etwas Rückenwind kam von Konjunkturdaten. So ist der Caixin-Einkaufmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe von 49,5 im April auf 50,9 im Mai gestiegen und damit über die Wachstum anzeigende Markte von 50 Punkte. Die Stimmung hatte sich im März und April noch eingetrübt. Am Vortag war der offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie unerwartet tiefer in den kontraktiven Bereich gerutscht und hatte Sorgen hinsichtlich der wirtschaftlichen Erholung des Landes ausgelöst.

In Südkorea gab der Kospi leicht um 0,3 Prozent nach auf 2.569 Punkte. Marktteilnehmer verweisen auf Gewinnmitnahmen bei Halbleiter- und Batteriewerten nach den jüngsten Kursgewinnen. So gaben LG Energy Solution um 2,5 Prozent nach. Kia verloren 2,0 Prozent. Hintergrund ist ein Streik der Beschäftigten.

Die Analysten von Nomura sind der Ansicht, dass der Kospi in der zweiten Jahreshälfte auf bis zu 2.760 Punkte steigen könnte, angetrieben durch das zyklische und säkulare Wachstum der Halbleiter-, Auto- und Batterieindustrie des Landes.

Die Börse in Sydney verzeichnete leichte Aufschläge, nach den kräftigen Vortagesabschlägen. Der S&P/ASX 200 rückte 0,3 Prozent vor. Am Mittwoch hatten stärker als erwartet gestiegene Verbraucherpreise für April die Börse einknicken lassen. Diese hatten Sorgen vor weiteren Zinserhöhungen der australischen Notenbank geschürt.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.110,80 +0,3% +1,0% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 31.148,01 +0,8% +18,4% 08:00 Kospi (Seoul) 2.569,17 -0,3% +14,9% 08:00 Schanghai-Comp. 3.204,63 +0,0% +3,7% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 18.278,52 +0,2% -8,1% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.159,23 +0,0% -2,8% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.382,11 -0,4% -7,2% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,0676 -0,1% 1,0688 1,0677 -0,3% EUR/JPY 149,26 +0,2% 148,92 149,05 +6,3% EUR/GBP 0,8596 +0,1% 0,8591 0,8634 -2,9% GBP/USD 1,2419 -0,2% 1,2439 1,2365 +2,7% USD/JPY 139,79 +0,3% 139,32 139,59 +6,6% USD/KRW 1.322,38 +0,2% 1.320,00 1.327,70 +4,8% USD/CNY 7,1135 +0,0% 7,1117 7,1057 +3,1% USD/CNH 7,1295 +0,2% 7,1160 7,1233 +2,9% USD/HKD 7,8319 +0,0% 7,8295 7,8327 +0,3% AUD/USD 0,6494 -0,1% 0,6503 0,6484 -4,7% NZD/USD 0,5995 -0,4% 0,6018 0,6005 -5,6% Bitcoin BTC/USD 26.808,23 -1,1% 27.093,63 27.139,28 +61,5% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,50 68,09 +0,6% +0,41 -14,2% Brent/ICE 73,09 72,6 +0,7% +0,49 -12,7% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 25,15 26,85 -6,3% -1,70 -67,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.957,50 1.962,67 -0,3% -5,17 +7,3% Silber (Spot) 23,40 23,53 -0,5% -0,12 -2,4% Platin (Spot) 1.003,70 998,00 +0,6% +5,70 -6,0% Kupfer-Future 3,69 3,64 +1,4% +0,05 -3,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

June 01, 2023

