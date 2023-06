Die Aktie von SoFi Technologies (WKN: CBK100) konnte am Mittwoch um über +10% auf 6,66 US$ zulegen. Aber was steckt hinter diesem deutlichen Kursanstieg? Und kann das Papier jetzt wieder zu alten Höhen über 20 US$ aufsteigen? SoFi Technologies vorgestellt SoFi Technologies, Inc. bietet verschiedene Finanzdienstleistungen an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Kreditvergabe, Technologieplattform und Finanzdienstleistungen. Einen sehr großen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...