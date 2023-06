Der Industriemakler MRH Trowe erweitert mit Lars Schmidt als Head of Specialty Logistics seine Expertise in den Bereichen Transport und Logistik. Der Diplom-Betriebswirt tritt die Nachfolge von Karsten Füssel an, der zum Jahresende 2022 in den Ruhestand gegangen ist. Darüber hinaus übernahm Lars Schmidt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...