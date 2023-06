EQS-Ad-hoc: Fernheizwerk Neukölln AG / Schlagwort(e): Vertrag

Fernheizwerk Neukölln AG: Abschluss eines Fernwärmebezugsvertrages



01.06.2023 / 10:26 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



FERNHEIZWERK NEUKÖLLN AKTIENGESELLSCHAFT

WKN: 576790

ISIN: DE0005767909 Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung

übermittelt an die Medien am 01.06.2023 Uhr, 10:00 Uhr Abschluss eines Fernwärmebezugsvertrages Aufgrund des Abschlusses der Verhandlungen mit der Vattenfall Wärme Berlin AG hat sich die Fernheizwerk Neukölln AG mit der unmittelbar bevorstehenden Vertragsunterzeichnung den Wärmebezug von der Vattenfall Wärme Berlin AG mit Wirkung ab dem 01.04.2023 für weitere drei Jahre gesichert. Je nach Entwicklung des Energiemarkts können in der Gesamtschau und über die gesamte Vertragslaufzeit die Konditionen des Wärmebezugs für die Gesellschaft nicht schlechter sein gegenüber dem alten Wärmebezugsvertrag. Abschließend bewerten lässt sich das aber erst mit der weiteren Abwicklung des Vertrages. Berlin, den 01.06.2023 FERNHEIZWERK NEUKÖLLN AKTIENGESELLSCHAFT Die Vorständin Weigandufer 49 - 12059 Berlin



Ende der Insiderinformation



