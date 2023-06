Das Repräsentantenhaus hat gestern Abend nach Börsenschluss dem mühsam ausgehandelten Kompromiss zur Anhebung der US-Schuldenobergrenze zugestimmt. Jetzt muss noch der Senat zustimmen. Die US-Börsen wurden am Mittwoch von der Unsicherheit über den Ausgang der anstehenden Abstimmung belastet. Zusätzlich trübten schwache Konjunkturdaten aus China und die wieder zunehmenden Zins- und Inflationssorgen das Sentiment ein. Der Dow Jones schloss mit einem Minus von 0,41 % bei 32.908 Punkten. Der marktbreitere S&P 500 gab um 0,61 % auf 4.179 Punkte nach, während der Nasdaq 100 den Handel mit einem Minus von 0,70 % bei 14.254 Punkten beendete. Bei den Einzelwerten musste Nvidia dem jüngsten Höhenflug Tribut zollen und schloss am Mittwoch mit einem Minus von 5,7 % bei 378,3 $. Auch der Dax profitierte von dem positiven Votum für die Anhebung der Schuldenobergrenze. Der deutsche Leitindex eröffnete den Handel mit einem Plus von 0,51 % bei 15.744 Punkten und legte anschließend im frühen Handel bis auf 15.800 Punkte zu.



