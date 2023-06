Zug, Schweiz (ots/PRNewswire) -Die Klarpay AG, ein führende Anbieter globalen von Zahlungslösungen, erweitert sein Produktangebot um lokale Automated Clearing House (ACH) Zahlungen in mehr als 40 Währungen. Diese neue Funktion ermöglicht es den Kunden von Klarpay, grenzüberschreitende Zahlungen direkt via lokale ACH-Systeme innerhalb ausgewählter Länder auszuführen.Die integration internationaler ACH-Zahlungen vereinfachtden Prozess für lokale Überweisungen erheblich und ermöglicht schnellere Abwicklungszeiten sowie erheblich niedrigere Transaktionskosten für Sender und Empfänger."Diese Erweiterung unserer Plattform verbessert die Zahlungsmöglichkeiten unserer Kunden und ermöglicht ihnen, Zahlungen nahtlos sowohl international als auch nationalabzuwickeln und letztendlich Effizienz und Kosteneinsparungen zu erzielen", sagte Martynas Bieliauskas, CEO der Klarpay AG. "Unsere Mission ist es, flexible, zuverlässige und kosteneffektive Zahlungslösungen für unsere Kunden weltweit bereitzustellen. Diese Erweiterung ist ein Beweis für dieses Engagement."In einer zunehmend globalisierten Welt ist die Fähigkeit, grenzüberschreitend sichere, effiziente und kostengünstige Transaktionen durchzuführen, entscheidend. Die neue länderübergreifende ACH-Fähigkeit ist insbesondere für Online-Unternehmen mit internationalen Geschäftsbeziehungen von Vorteil, die Gehaltszahlungen, Social Media Monetarisierungs-Plattformen für Influencer, Freelancer und Online-Unternehmen, die internationale Zahlungen tätigen müssen. verarbeiten müssen.Weitere Informationen zur Klarpay AG und ihre Dienstleistungen finden Sie unter www.klarpay.ch oder kontaktieren Sie support@klarpay.chInformationen zur Klarpay AG.Die Klarpay AG ist ein führendes Fintech-Unternehmen, das Online-Unternehmen Zugriff auf IBAN-Konten in mehreren Währungen, globale Zahlungsakzeptanz und digitale Auszahlungslösungen bietet. Als erstes in der Schweiz lizenziertes Fintech-Unternehmen, das ausschließlich mit E-Commerce, digitalen Unternehmern und Social-Media-Influencern zusammenarbeitet, will Klarpay digitale Unternehmen durch grenzüberschreitende, skalierbare, maßgeschneiderte Geschäftskonten und Zahlungslösungen unterstützen. Die 2019 gegründete Klarpay AG ist ein von der Finanzmarktaufsicht (FINMA) bewilligtes und nach Artikel 1b des Schweizer Bankengesetzes reguliertes Einlageninstitut.marketing@klarpay.chMedienkontakt:marketing@klarpay.ch+ 41 41 552 0093Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1853303/Klarpay_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/klarpay-ag-erweitert-globale-zahlungslosungen-um-lokale-ach-zahlungen-in-uber-40-wahrungen-301838853.htmlOriginal-Content von: Klarpay AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163173/5522526