DJ S&P Global: Deutsche Industrie beschleunigt Talfahrt im Mai

FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutsche Industrie hat im Mai weiter an Schwung verloren. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 43,2 von 44,5 Punkten. Volkswirte hatten eine Bestätigung der ersten Veröffentlichung von 42,9 Zählern erwartet. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

Die Nachfrage ging insgesamt zurück, aber vor allem die Neuaufträge aus dem Ausland. Das heftige Minus wirkte sich auch auf die Produktion aus, die erstmals seit vier Monaten schrumpfte. Zudem rutschten die Geschäftsaussichten binnen Jahresfrist in den negativen Bereich ab. Gleichzeitig führte der zunehmende Wettbewerbsdruck in Verbindung mit sinkenden Kosten dazu, dass die Verkaufspreise nur so marginal stiegen wie seit über zweieinhalb Jahren nicht mehr.

Link: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 01, 2023 04:07 ET (08:07 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.