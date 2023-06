Die Aktie von Cartier Resources konnte von der ersten Wirtschaftlichkeitsstudie für das Chimo Gold-Projekt stark profitieren. Inzwischen aber sind die Gewinne wieder abgegeben worden, was am Goldpreis und an Gewinnmitnahmen liegen dürfte. Nun bietet sich eine neue Chance zum Einstieg.

Der April begann für Cartier Resources (0,11 CAD | 0,08 Euro; CA1467721082O) nahezu optimal. Die Kanadier legten die erste Wirtschaftlichkeitsrechnung (PEA) für ihr Chimo Mine Goldprojekt in Québec vor (ausführlich hier). Demnach liegt der NPV nach Steuern für einen Minenbetrieb bei 388 Mio. CAD. Geplant ist dort eine Produktion von 116.900 Unzen Gold pro Jahr zu Kosten von 755 US-Dollar je Unze (AISC). Das sind sehr gute Werte im Branchenvergleich und die Aktie hob folgerichtig ab. Binnen kurzer Zeit konnte sie in der Spitze um mehr als 50 Prozent zulegen.

Gewinnmitnahmen und schwacher Goldpreis

Doch inzwischen wurden die Gewinne wieder abgegeben. Zum einen kam es sicherlich zu Gewinnmitnahmen - wer will es den Investoren nach solch einer schnellen Rallye verdenken? Zum anderen aber erlebte der Goldpreis einen äußerst schwachen Frühling und fiel wieder deutlich unter die Marke von 2.000 US-Dollar je Unze.Dementsprechend bietet sich nun ...

