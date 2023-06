Die MS Industrie AG ist neues Mitglied im m:access: So wird die Industrieholding mit dem heutigen 1. Juni im Mittelstandssegment m:access der Börse München aktiengelistet. Die Aufnahme am Stammsitz von MS Industrie hatte das Unternehmen beantragt, da m:access "den idealen Rahmen für die weitere Entwicklung bietet", so Dr. Andreas Aufschnaiter, Vorstand der MS Industrie AG. "Wir begrüßen mit der MS ...

Den vollständigen Artikel lesen ...