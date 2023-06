Analysten prognostizieren ab dem Jahr 2025 ein starkes Defizit beim Kupferkonzentratmarkt Vor allem von 2025 bis 2027 wird das Kupferkonzentrat am weltweiten Markt knapp werden. Asiatische Hütten fahren ihre Kapazitäten hoch, an passenden Bergbauprojekten mangelt es. China wird in den kommenden Jahren seine Schmelzkapazität um geschätzte 2,6 Millionen Tonnen erweitern, so der Analyst Craig Lang vom Beratungsunternehmen CRU. Auch Indonesien wird eine Erweiterung seiner Schmelzkapazität (rund 725.000 ...

