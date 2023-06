Der Dax rückt nach und nach von den so wichtigen 16.000 Punkten ab und muss nun aufpassen, dass er den Kontakt nicht vollständig verliert. Frische Impulse müssen her, will der Index das Ruder wieder herumreißen. Frische Impulse könnten auch unsere beiden heutigen Protagonisten Infineon und SAP gebrauchen. Für beide Aktien kommt die aktuelle Marktschwäche zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Bleiben wir zunächst bei SAP. SAP - Das könnte bitter werden. ...

