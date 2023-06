Die Deutsche Rohstoff AG (DRAG) ist ein vernachlässigtes Juwel in der Exploration und Produktion (E&P) von vor allem Öl und Gas, zunehmend aber auch Lithium und Wolfram. Mit einem erfahrenen Management-Team und einer Erfolgsbilanz von E&P-Aktivitäten hat die DRAG bereits ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, den Wert ihrer Reserven zu steigern, was zu einem Kapitalzuwachs für Investoren führt. Über Dividenden und Aktienrückkäufe beteiligt die DRAG ihre Aktionärinnen und Aktionäre am Unternehmenserfolg. Die Bewertung ist sowohl im Vergleich zu Peers (ca. 39% Abschlag auf EV/EBITDA 23E) als auch für sich genommen attraktiv. Insgesamt stufen die Analysten von AlsterResearch die DRAG-Aktie mit einem Kursziel von EUR 47,10 als KAUFEN ein, was ein beeindruckendes Aufwärtspotenzial von 76% bietet. Das Unternehmen habe während der Ölkrise im Jahr 2020 umfangreiche Flächen in Wyoming zu günstigen Preisen erworben, die ein nachhaltiges EBITDA von mehr als EUR 100 Mio. pro Jahr für mehr als ein Jahrzehnt ermöglichen würden. Sobald das Potenzial der Erschließung neuer Ressourcen deutlicher wird, dürfte sich der Abstand zum fairen Wert deutlich verringern. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Deutsche%20Rohstoff%20AG