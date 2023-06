Wildpoldsried (ots) -Wie lassen sich Millionen Wärmepumpen einfach und sicher in unser Stromnetz integrieren bei gleichzeitiger Arbeitsentlastung der Installateure? sonnen antwortet mit einer neuen, herstellerübergreifenden Softwarelösung für die einfache und sichere Vernetzung von Wärmepumpen im Haushalt und mit dem Stromnetz. Erster Partner für die europaweite Kooperation ist Wärmepumpenhersteller NIBE. Weitere Partnerschaften sind in Planung.Wärmepumpen sind ein kritischer Erfolgsfaktor für die Wärmewende und ermöglichen den Umstieg auf klimafreundliches Heizen. Sie sind in der Lage, sich an die schwankende Energieerzeugung von Sonnen- und Windkraft anzupassen. Voraussetzung dafür ist, dass die Wärmepumpe intelligent und netzdienlich in die Energieversorgung des Haushalts eingebunden wird.Das erste Produkt von sonnen dazu wird bereits in diesem Jahr erscheinen. Damit wird die sonnenBatterie des Shell Tochterunternehmens noch intelligenter und steuert per Software neben PV-Anlage, Batterie und dem Laden des E-Fahrzeugs zukünftig auch die Wärmepumpe. Es ist keine zusätzliche Hardware mehr erforderlich. Diese Integration nimmt Installateuren die Komplexität bei der Vernetzung von Wärmepumpen und PV-Anlage und Speicher, die dann quasi per Mausklick möglich ist. Die Ressourcen vieler Fachbetriebe sind begrenzt, der intelligente Einbau von Wärmepumpen lässt sich so beschleunigen und vereinfachen. Möglich ist dies auch bei bestehenden Systemen, sofern die technischen Bedingungen erfüllt sind."Der Einbau von Millionen Wärmepumpen in ganz Europa unterstützt eine erfolgreiche Energiewende. Aber nur dann, wenn sie mit sauberem Strom betrieben werden und sich intelligent verhalten. Dann ist die Wärmepumpe die perfekte Technologie für das schwankende Angebot einer erneuerbaren Energiewelt", sagt Oliver Koch, CEO von sonnen: "Das dezentrale Energiesystem der Zukunft lebt von der Vernetzung aller Erzeuger, Verbraucher und Speicher. Für uns ist eine Wärmepumpe nicht bloß eine Heizung, sondern ein weiterer zu aktivierender Baustein der Energiewende, der unsere Stromnetze zukunftssicher und saubere Energie für alle bezahlbar macht."Intelligente Vernetzung im HaushaltFür sonnen bedeutet intelligentes Verhalten, dass die Wärmepumpe zum Aufheizen für Warmwasser und Heizen überschüssigen Solarstrom direkt vom eigenen Dach oder aus der sonnenBatterie nutzt. Das senkt Energiekosten und auch den CO2-Ausstoß deutlich. Die Kunden der sonnenCommunity entlasten aber auch das Stromnetz, da weniger oder gar keine Leistung zum Heizen aus dem Netz bezogen werden muss. Ist nicht genügend eigener Strom vorhanden, wird Ökostrom aus der sonnenCommunity bezogen. Im Sommer lässt sich das Haus über die Wärmepumpe und Solarstrom sogar effizient kühlen, sodass häufig keine zusätzliche Klimaanlage benötigt wird."Wärmepumpen können viel mehr als eine klassische Heizung. Über eine intelligente Vernetzung von Stromerzeugung und -verbrauch erhalten Kunden maximalen Komfort zu niedrigen Kosten und mit minimalen Auswirkungen auf unsere Umwelt. Intelligente Wärmepumpen der S-Serie sind sowohl für die Aufgaben von heute als auch von morgen gut gerüstet. Dies setzen wir mit unserem Partner sonnen vorbildlich um," sagt Klaus Ackermann, Geschäftsführer, NIBE Systemtechnik GmbH.Wärmepumpe als aktiver und stabilisierender Part im EnergiesystemDie Integration ist so angelegt, dass sich die Wärmepumpen als Teil von sonnens virtuellem Kraftwerk gemeinsam mit E-Autos und sonnenBatterien im Verbund steuern lassen. In diesem intelligenten Netzwerk kann die Wärmepumpe gezielt dann aktiviert werden, wenn das Angebot am Strommarkt gerade höher als der Verbrauch ist. Damit stabilisieren sie das Stromnetz, indem sie Erzeugungs- und Verbrauchsspitzen glätten.Im virtuellen Kraftwerk von sonnen können Wärmepumpen perspektivisch auch die Erbringung von Regelleistung unterstützen, wenn dies über längere Zeiträume erforderlich ist und damit zusätzliche Einnahmen für den Haushalt erzielen, wie es sonnen bereits heute mit Batteriespeichern ermöglicht. Voraussetzung ist ein intelligenter Stromvertrag von sonnen, wie die sonnenFlat oder die sonnenFlat direkt.Bild: sonnen startet Vernetzung von Wärmepumpen für sauberes Heizen und stabile Stromnetze (https://mcusercontent.com/3de9704675f5f93c98926a720/images/e7cb89ac-126a-3915-24c3-003ecfd86510.jpg)Copyright © *|2023|* *|sonnen GmbH|*, All rights reserved.Über sonnensonnen ist einer der weltweit führenden Hersteller von intelligenten Stromspeichern und Vorreiter für Technologien eines sauberen, dezentralen und vernetzten Energiesystems. Als ein schnell wachsendes Technologieunternehmen wurde sonnen bereits mit zahlreichen internationalen Preisen für seine Innovationen ausgezeichnet. Mit der sonnenCommunity vereint sonnen alle Kunden zu einer weltweit einzigartigen Energiegemeinschaft. Durch das virtuelle Kraftwerk von sonnen bietet das Unternehmen ganz neue und hochinnovative Energiedienstleistungen für Netzbetreiber und Privathaushalte an. sonnen ist mit seinen Produkten in zahlreichen Ländern vertreten und unterhält eigene Standorte in Deutschland, Italien, UK, Australien, Spanien und den USA. sonnen eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Shell und gehört zur Geschäftseinheit Renewables and Energy Solutions.