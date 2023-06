Das neue Modell von KBI wird die operative Effizienz verbessern, die strategische Klarheit fördern und Innovationen für globale Biopharma-Kunden beschleunigen

JSR Life Sciences kündigte heute den Zusammenschluss von KBI Biopharma, Inc. (KBI) und Selexis SA innerhalb eines einzigen Unternehmens unter dem Namen KBI Biopharma an, um Innovation und Wachstum für Biopharma-Kunden weltweit zu beschleunigen. Durch die Umstrukturierung können Leistungen angeboten werden, die von integrierten, nahtlosen Lösungen für Kunden über Zelllinienentwicklung und Prozessentwicklung bis hin zu klinischen und kommerziellen cGMP-Herstellungsdienstleistungen für Säugetierprogramme reichen.

Der verschlankte operative Ansatz unterstützt die Kunden des Unternehmens bei der massiven Beschleunigung der Arzneimittelentwicklung und -herstellung und sorgt für mehr Flexibilität, Effizienz und eine vereinfachte Zusammenarbeit. Durch die Zusammenführung der Kompetenzen und des Fachwissens von KBI Biopharma und Selexis können Kunden die Herstellungsrisiken reduzieren und Patienten schneller mit wichtigen Medikamenten versorgen.

"Die Fusion von KBI und Selexis zu einem Unternehmen bringt KBI in eine spannende strategische Wachstumsphase", erklärt Tim Lowery, Präsident von JSR Life Sciences. "Diese natürliche Richtungsänderung in Bezug auf die operative Strategie ist entscheidend für die Kunden von KBI und Selexis, die sich auf das breite Spektrum an Fähigkeiten und Dienstleistungen verlassen, um ihre sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen an die Herstellung und Entwicklung von Arzneimitteln zu erfüllen."

Das neu entstehende Unternehmen wird als wichtiger Bestandteil des Gesamtökosystems von JSR Life Sciences von dem kollektiven Wissen, der wissenschaftlichen Expertise und dem branchenführenden technischen Sachverstand von KBI profitieren. Dadurch wird KBI zu einem innovativen Partner für Biopharmaunternehmen auf der ganzen Welt, und es trägt dazu bei, KBI auf seinem Weg zum Auftragsentwickler und -hersteller (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO) der nächsten Generation einen entscheidenden Schritt voranzubringen. Die Umstrukturierung und Vereinfachung des Betriebsmodells zwecks Bereitstellung einer nahtlosen Erfahrung beschleunigt Innovationen für internationale Kunden von KBI und macht sie fit für die Zukunft.

"Die operative Zusammenführung dieser beiden außergewöhnlichen Unternehmen stellt einen bedeutenden Wandel in Bezug auf den zukünftigen Betrieb von KBI Biopharma dar", meint J.D. Mowery, Chief Executive Officer von KBI Biopharma. "Durch die Bereitstellung vollständig integrierter Lösungen für unsere Kunden werden wir zu einem stärkeren Partner, der ihnen dabei helfen kann, ihre Ziele effizienter zu erreichen."

Die firmeneigene Zelllinienentwicklungsplattform von Selexis läuft künftig unter der Marke SUREtechnology Platform. Mowery wird als CEO weiterhin die Leitung des zusammengeführten Unternehmens übernehmen. Die Mitarbeitenden sind dem Gesamtführungsteam von KBI unterstellt.

Über JSR Life Sciences, LLC

JSR Life Science LLC, eine Geschäftseinheit der JSR Corporation, verändert als strategischer Partner und Wegbereiter für die Biowissenschaftsbranche die menschliche Gesundheit. JSR LS kann auf eine lange Tradition in der Materialinnovation zurückblicken und bietet spezialisierte Produkte, Materialien und Dienstleistungen für biopharmazeutische Unternehmen und die wissenschaftliche Forschung. Zusammen mit seinen Tochtergesellschaften von Weltrang bietet JSR LS erstklassige integrierte Dienstleistungen an, die das Risiko bei der Molekülauswahl verringern, die Entwicklungszeiten von Biologika beschleunigen, die klinischen Erfolgsraten erhöhen und die Entwicklung neuer In-vitro-Diagnostika fördern. Zum globalen Netzwerk der Tochtergesellschaften von JSR LS gehören Crown Bioscience, KBI Biopharma, Inc., Selexis SA und MEDICAL BIOLOGICAL LABORATORIES CO., LTD. Das Unternehmen betreibt weltweit Forschungs- und Entwicklungs- sowie Anwendungslabors, Produktionsstätten und Vertriebsbüros. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte JSRLifeSciences.com.

Über KBI Biopharma, Inc.

KBI Biopharma, Inc. ist ein Unternehmen von JSR Life Sciences. Als globales Unternehmen für die Auftragsentwicklung und -herstellung (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO) stellt es zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine umfassende Expertise und vollständig integrierte Dienstleistungen für eine beschleunigte Arzneimittelentwicklung und Biologika-Herstellung für Unternehmen aus dem Bereich der Biowissenschaften bereit. Als weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung von Säugetierzelllinien mit erstklassiger modularer Technologie und hochspezialisierten Lösungen ermöglicht KBI der Life-Science-Branche die schnelle Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Arzneimittel und Impfstoffe. KBI arbeitet eng mit jedem seiner mehr als 500 Kundenpartner zusammen, um die Entwicklungsprogramme für Arzneimittel zu personalisieren und zu beschleunigen.

Partner weltweit nutzen die Technologien von KBI, um die präklinische und klinische Entwicklung von mehr als 160 Wirkstoffkandidaten sowie die Herstellung von zehn kommerziellen Produkten voranzutreiben. Basierend auf erstklassigen Analysefähigkeiten und umfangreichem wissenschaftlichem und technischem Fachwissen stellt KBI zuverlässige Prozessentwicklungs- sowie klinische und kommerzielle cGMP-Herstellungsdienstleistungen für Säugetier-, mikrobielle und Zelltherapieprogramme bereit. KBI ist für die hohe Qualität seiner Produktion bekannt und hilft seinen Partnern dabei, Wirkstoffkandidaten bis zur Marktzulassung zu bringen. KBI betreut seine internationalen Partner über acht Standorte in Europa und den USA. Weitere Informationen finden Sie unter www.kbibiopharma.com

