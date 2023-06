Heidelberg (ots) -Die Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) stellt Ihnen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022/2023 die Bilanzzahlen vor. Die diesjährige Bilanzpressekonferenz wird als Präsenzveranstaltung in Frankfurt stattfinden:Termin: Mittwoch, den 14. Juni 2023, um 11:00 UhrOrt: NH Collection Frankfurt Spin Tower, Güterplatz 1, 60327 Frankfurt am MainDer Vorstandsvorsitzende der Heidelberger Druckmaschinen AG, Dr. Ludwin Monz, und die Finanzvorständin, Tania von der Goltz, stehen Ihnen nach der Präsentation der Bilanz und Strategie für Fragen und Antworten zur Verfügung.Bitte lassen Sie uns per E-Mail an thomas.fichtl@heidelberg.com bis zum 12. Juni wissen, ob wir mit Ihrer Teilnahme rechnen dürfen. Vielen Dank.Wir freuen uns über Ihre Teilnahme.Pressekontakt:Florian Pitzinger, Head of Group CommunicationsTel.: +49 (0)151 679 68774, florian.pitzinger@heidelberg.comThomas Fichtl, PressesprecherTel.: +49 (0)6222 82 67123, thomas.fichtl@heidelberg.comOliver Claas, PressesprecherTel.: +49 (0)6222 82 67123, oliver.claas@heidelberg.comOriginal-Content von: Heidelberger Druckmaschinen AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6678/5522678