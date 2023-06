So schnell kann es gehen: Die Amazon-Aktie hat in der Sechs-Monats-Betrachtung +22,7% an Wert gewonnen, dabei ging es alleine auf Wochensicht um 16% nach oben. Aktuell kämpft die Amazon-Aktie wieder mit der Kursmarke von 113,00 Euro (6-Monats-Hoch). Das langfristige Bild: Amazon-Aktie: Langfristig erfolgreich! Amazon-Aktien haben in den vergangenen zehn Jahren per saldo +816,9%...

