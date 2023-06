Die BCA erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz in Höhe von 68,42 Mio. Euro. Damit konnte der Maklerpool nicht an die Ergebnisse der Vorjahre anknüpfen. Das Unternehmen erklärt die Umsatzrückgänge mit den schwierigen Rahmenbedingungen im Jahr 2022.Umsatz von 68 Mio. EuroWie die BCA mitteilt, wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr ein Konzernumsatz in Höhe von 68,42 Mio. Euro erzielt. Im Vorjahr waren dies noch 72,58 Mio. Euro. Der Geschäftsbereich Investment erwirtschaftete Umsatzerlöse in Höhe von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...