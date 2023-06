Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4380/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/75 geht es um den bevorstehenden Wiener Börse Preis heute Abend, bei der Behaltefrist schwirren "10 Jahre" rum, uff. Zahlen gibt es von VAS AG, News von AT&S, froots, Research zu S Immo, Strabag, SBO, Austriacard. Im Cordoba 78 Cup by BSN, stock3 & Captrace sind gestern Lenzing, Porsche, Allianz, BASF, Siemens Energy ausgeschieden und ich nenne die 33 Werte, die noch im Rennen sind. Ach ja: Gratulation an Do&Co zur besten ATX-Aktie im Mai und Marinomed zur besten ATX ...

