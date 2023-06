Nach Darstellung der Analysten Marcel Schaffer und Cosmin Filker von GBC hat die Deutsche Grundstücksauktionen AG (DGA) im Geschäftsjahr 2022 (per 31.12.) die Objektumsatzmarke von 100 Mio. Euro erneut überschritten, das ursprünglich anvisierte Volumen von 150 Mio. Euro jedoch verfehlt. In der Folge senken die Analysten ihr Kursziel, bestätigen aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage seien die bereinigten Netto-Aufgelder analog zum Rückgang beim Objektvolumen mit 12,29 Mio. Euro unterhalb der Rekordwerte der vergangenen beiden Geschäftsjahre (GJ 2020: 12,71 Mio. Euro; GJ 2021: 14,53 Mio. Euro) ausgefallen. Auch die Prognosen der Analysten habe das Unternehmen verfehlt. Nach Meinung der Analysten zeige sich aber im Jahr 2022, dass das Geschäftsmodell der DGA in einem herausfordernden Marktumfeld widerstandsfähig sei. Basierend auf dem zurückhaltenden Geschäftsausblick des Unternehmens im Rahmen des kürzlich veröffentlichten Geschäftsberichts 2022 passe GBC jedoch die Schätzungen für den konkreten Schätzungszeitraum 2023 bis 2025 nach unten an. Der DGA-Vorstand wiederum habe für das Geschäftsjahr 2023 einen Objektumsatz von 100 Mio. Euro avisiert. Durch die Prognoseanpassung sowie eines höheren Diskontierungszinses reduzieren die Analysten das Kursziels auf 21,20 Euro (zuvor: 23,55 Euro) und vergeben weiterhin das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 01.06.2023, 12:05 Uhr)



