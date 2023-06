Der Stiftungstag in Berlin zeigte deutlich auf: Auch sehr konservative Anleger wie Stiftungen werden nicht umhinkommen, ihr Risikobudget aufzustocken.Stiftungen und andere konservative Anleger wie Pensionskassen oder Versicherungen stellen - nicht zuletzt bedingt durch gesetzliche Regelungen - den Kapitalerhalt in den Fokus ihrer Anlageentscheidungen. Während des Stiftungstages in Berlin wurde deutlich: Selbst dieses Minimalziel ist ohne ausgeweitetes Risikobudget nicht zu erreichen.

