Stuttgart (www.anleihencheck.de) - In der Vorwoche hat der Streit um die Erhöhung der US-Schuldenobergrenze die Anleihenmärkte weltweit in ihren Bann gezogen, so die Börse Stuttgart.Die zu Anfang dieser Woche vereinbarte Einigung im US-Schuldenstreit zwischen US-Präsident Biden und McCarthy, dem Sprecher des Repräsentantenhauses, habe dafür gesorgt, dass sich die Bondmärkte wieder beruhigt hätten. Der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe seit Montag deutlich angezogen und stehe am Mittwochmittag etwas oberhalb von 136 Punkten. In dieser Woche würden Anleger bereits ihren Blick auf den großen US-Arbeitsmarktbericht richten, der am Freitag veröffentlicht werde und neue Erkenntnisse zum bisher robusten US-Arbeitsmarkt bringen dürfte. ...

