Zum ersten Mal seit langer Zeit gibt es für die Anleger der Commerzbank wieder eine Dividende, wenn auch in einem eher bescheidenen Ausmaß. Was die Aktionäre erstmal freut, wird den Aktienkurs in den nächsten Tagen weiter unter Druck setzen und aus charttechnischen Gründen können die Bullen sich da keinen Müßiggang erlauben.Anzeige:Beim Handel ex Dividende im Juni wird die Aktie der Commerzbank (DE000CBK1001) um 0,20 Euro in die Tiefe gerissen, was den laufenden Kampf um die Marke bei 10 Euro nicht einfacher machen ...

