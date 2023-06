NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für McDonald's von 284 auf 315 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Kursentwicklungen im Bereich Restaurants, Foodservices und Fitness sei 2023 bisher "wahllos" gut gewesen, schrieb Analyst John Ivankoe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schob den Bewertungsrahmen für seine Kursziele nun um ein Jahr in die Zukunft auf Ende 2024. Die Branche sei in der Vergangenheit wie ein Uhrwerk den Veränderungen der Beschäftigungszahlen und des verfügbaren Einkommens gefolgt./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2023 / 04:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2023 / 04:59 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US5801351017