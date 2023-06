EQS-News: Biotest AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

Biotest AG: Biotest präsentiert gigantisches Kunstwerk zur Visualisierung seiner Nachhaltigkeitsinitiativen



01.06.2023

Biotest präsentiert gigantisches Kunstwerk zur Visualisierung seiner Nachhaltigkeitsinitiativen

Internationaler Eco-Art-Künstler macht mit großflächigem Wandgemälde Nachhaltigkeitsbestrebungen des Unternehmens sichtbar

Spezielle Farbe mit ausgefeilter Technologie sorgt für einen luftreinigenden Effekt

Mit Nachhaltigkeitsinitiative GoFuture möchte Biotest im Einklang mit gesellschaftlichen und ökologischen Anforderungen wachsen

Dreieich, 1. Juni 2023. Der renommierte italienische Eco-Art-Künstler Iena Cruz hat in Zusammenarbeit mit der Biotest AG ein beeindruckendes Wandgemälde geschaffen. Das Kunstwerk erstreckt sich über eine Fläche von 750 m2 an der Fassade des Parkhauses auf dem Firmengelände in Dreieich. Iena Cruz, der in New York lebt und arbeitet, ist für gigantische Wandgemälde bekannt, die nicht nur visuell beeindrucken, sondern auch aus spezieller Farbe bestehen, die einen luftreinigenden Effekt hat. Das Kunstwerk in Dreieich reduziert so viel CO 2 wie etwa 100 Bäume im Jahr und ist Teil der GoFuture-Kampagne, mit der das Thema Nachhaltigkeit noch stärker in den Fokus rücken soll, und ein sichtbares Zeichen für die Überzeugung und Verpflichtung der Biotest AG, sich für eine nachhaltigere Zukunft einzusetzen.

"Mit meiner Kunst möchte ich die Menschen für den Schutz von Tieren und ihren Lebensräumen sensibilisieren, indem ich sie in meinen Werken sichtbar mache," erklärte Iena Cruz anlässlich der Einweihung seines Gemäldes. "Hier in Dreieich hatte ich in den letzten vier Wochen die Möglichkeit, unsere gemeinsame Vision, nachhaltiger und umweltfreundlicher zu werden, voranzutreiben und zu visualisieren. Das Wandgemälde verkörpert die Verbindung zwischen Mensch und Natur und zeigt die wechselseitige Beziehung zwischen uns Menschen, dem Ökosystem und unserer Umwelt auf."

Das Wandgemälde visualisiert die Seele und Vision von Biotest, die sich durch den Leitsatz "From nature for life" beschreiben lässt. Denn durch die Herstellung von Medikamenten aus dem natürlichen Gut Blutplasma verbindet Biotest Plasmaspender:innen und Patient:innen. Als Arzneimittelhersteller ist sich das Unternehmen seiner Verantwortung bewusst und stellt Nachhaltigkeit in das Zentrum seines Handelns. Hierzu wurde die GoFuture-Kampagne ins Leben gerufen - mit dem Ziel der vollständigen Klimaneutralität bis 2035. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit ist die neue Produktionsanlage "Biotest Next Level" am Standort Dreieich. Dank des innovativen Produktionsverfahrens wird eine hohe Produktqualität und -sicherheit gewährleistet. Die neue Produktionsanlage ermöglicht es zudem, in innovativen Prozessschritten aus dem kostbaren Spenderplasma ein Maximum an Plasmaprodukt herzustellen, was die Grundlage für die Medikamente von Biotest darstellt. Um möglichst vielen Patient:innen auch in Zukunft einen gesicherten Zugang zu diesen lebenswichtigen Arzneimitteln zu gewährleisten, ist Biotest auf die unverzichtbare Spendebereitschaft vieler Menschen angewiesen und baut die Plasmaspendezentren in Europa stetig weiter aus.

Für die Biotest AG hat der Begriff der Nachhaltigkeit aber noch eine tiefergehende Bedeutung: "Biotest setzt sich aktiv für Nachhaltigkeit ein und berücksichtigt dabei nicht nur ökologische Aspekte, sondern legt auch großen Wert auf soziale Verantwortung," betont Dirk Neumüller, Leiter Nachhaltigkeitsmanagement. "Wir sind stolz darauf, ein Arbeitgeber in der Region Dreieich zu sein und unseren Mitarbeitenden sichere Arbeitsplätze zu guten Arbeitsbedingungen zu bieten. Durch unsere Aktivitäten tragen wir zur wirtschaftlichen Stabilität der Region bei und stärken gleichzeitig den gesicherten Zugang zu lebenswichtigen Medikamenten für Patient:innen. Hierbei steht stets die Nachhaltigkeit im Zentrum unseres Handelns, weshalb wir weiterhin bestrebt sind, sowohl ökologische als auch soziale Aspekte in Einklang zu bringen, um einen positiven Beitrag zu leisten."

Über Biotest

Biotest ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen Arzneimitteln. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie, Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert. Biotest entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumin, die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz kommen. Biotest beschäftigt weltweit mehr als 2.300 Mitarbeiter. Die Stamm- und Vorzugsaktien der Biotest AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Seit Mai 2022 ist Biotest Teil der Grifols Gruppe, Barcelona, Spanien (www.grifols.com).

