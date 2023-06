Elmshorn (ots) -Die ORLEN Deutschland GmbH hat 17 Automaten-Tankstellen vom österreichischen Mineralölkonzern OMV erworben und wird diese zukünftig unter der neuen Marke ORLEN express betreiben. Der Ankauf ist Teil der strategischen Expansion des Elmshorner Unternehmens im Süden Deutschlands. Damit baut ORLEN mit seinen Marken star und ORLEN sein Tankstellennetz bundesweit auf über 600 Stationen aus.Mit dem Erwerb der 17 Stationen in den Bundesländern Bayern (13 Standorte), Baden-Württemberg (3) und Hessen (1) steigt die Anzahl der von ORLEN Deutschland betriebenen Tankstellen auf 604. Die von der OMV übernommenen Avanti-Stationen werden vorerst unter dem bestehenden Markennamen weiterbetrieben, um dann - nach Erhalt der behördlichen Genehmigungen - sukzessive auf ORLEN express umgeflaggt zu werden. "Dieser Ankauf ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg der flächendeckenden Expansion unseres Netzes mit Fokus auf Süddeutschland", sagt Piotr Guzial, Chief Development Officer bei ORLEN Deutschland. Bei allen Stationen handelt es sich um reine Automaten-Tankstellen, die ohne Personal, Wasch-, Shop- oder Bistrogeschäft betrieben werden - ein Novum im Netz der ORLEN Deutschland.An allen neuen ORLEN express Tankstellen, die im Regelfall über zwei Zapfsäulen mit jeweils zwei Zapfpunkten verfügen, erhalten Kundinnen und Kunden Qualitätskraftstoffe der Sorten Super E10, Super E5 und Diesel; an der Station in Wasserburg am Inn zusätzlich auch Super Plus. Die Bezahlung erfolgt bargeldlos direkt am Zapfpunkt mit allen gebräuchlichen Debit- und Kreditkarten. Auch ORLEN Flottenkarten werden zukünftig, nach einem sukzessiven Austausch der PIN Pads an den Tanksäulen vor Ort innerhalb weniger Wochen, akzeptiert.Pressekontakt:ORLEN Deutschland GmbHKlaus-Peter DittrichManager Corporate CommunicationsTel.: +49-41214750-1768klaus-peter.dittrich@orlen-deutschland.deOriginal-Content von: ORLEN Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168826/5522859