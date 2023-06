EQS-Ad-hoc: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG / Schlagwort(e): Ankauf

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG übernimmt Well Completion-Spezialisten "Praxis Completion Technology"



01.06.2023 / 13:13 CET/CEST

ADHOC SBO übernimmt Well Completion-Spezialisten "Praxis Completion Technology" Akquisition von weiterer Komplettierungs-Technologie stärkt SBO-Positionierung

Closing der Transaktion erfolgt in der zweiten Jahreshälfte 2023 Ternitz/Wien, 1. Juni 2023. Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO) verstärkt seine Marktpositionierung im Well Completion-Bereich außerhalb Nordamerikas mit der Akquisition von Praxis Completion Technology FZCO. Das Unternehmen mit Sitz in Dubai und Zweigniederlassung in Saudi-Arabien ist führender Anbieter in der Herstellung von Packers, die den Ringraum von der Produktionsleitung isolieren, dadurch eine kontrollierte Produktion ermöglichen und damit die Produktionsrate aus dem Bohrloch erhöhen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr, das am 31. Dezember 2022 endete, erzielte Praxis Completion Technology mit 30 Mitarbeitern einen Umsatz von rund MUSD 15. Produkte von Praxis werden zukünftig auch für Anwendungen im Bereich Carbon Capture & Storage (CCS) zum Einsatz kommen. Das Signing des Kaufvertrages fand heute statt, das Closing ist, vorbehaltlich Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, für die zweite Jahreshälfte 2023 geplant. Der Kaufpreis für den Erwerb aller Anteile an der Gesellschaft von MUSD 22 - wovon 80 % zum Closing und 20 % zwei Jahre nach dem Closing fällig werden - wird um die erwirtschafteten Ergebnisse von 1. Januar 2023 bis zum Closing, sowie um Working Capital-Anpassungen erhöht. Rückfragen: Andreas Böcskör, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Tel: +43 2630 315 252 E-Mail: a.boecskoer@sbo.co.at Ildiko Füredi-Kolarik, Metrum Communications Tel: +43 1 504 69 87 351 E-Mail: i.fueredi@metrum.at



