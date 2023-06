Vaduz (ots) -Zum 100-Jahr-Jubiläum der Unterzeichnung des schweizerisch-liechtensteinischen Zollvertrags sind aktuell Kunstinstallationen auf der denkmalgeschützten Rheinbrücke Vaduz-Sevelen ausgestellt. Am kommenden Samstag, 3. Juni erfolgen nun erstmals die musikalischen Live-Performances mit dem Titel "ÜBER.FLUSS".Im Sinne der grenzüberschneidenden Freundschaft beider Länder haben Kulturschaffende aus Liechtenstein und dem Kanton St. Gallen in gemeinsamen Künstlerinnen und Künstler-kollektiven aller Sparten Kunstinterventionen zum Thema Zollvertrag bzw. der Freundschaft beider Länder entwickelt. Die Alte Rheinbrücke Vaduz-Sevelen bildet dabei das verbindende Element, Kunstplattform und Inspirationsquelle zugleich. Die Projekte sind seit dem grossen Festanlass vom 29. April 2023 auf der Alten Rheinbrücke zu sehen.Am Samstag, 3. Juni 2023 sowie am Samstag, 24. Juni 2023 erfolgen nun jeweils um 14, 16, 18, 20 und 22 Uhr Konzertinstallationen in und mit der Alten Rheinbrücke durch Patrick Kessler (CH, Komposition / Kontrabass mit etwas Strom), Ludwig Berger (CH, Feldaufnahmen / Klangregie) und Arno Oehri (FL, Komposition / E-Gitarre / Electronics).Die Projektidee besteht darin, den Rhein zu einem natürlichen klanglichen Erlebnis werden zu lassen sowie diese Klänge live in einem Konzert hörbar zu machen und mit menschlichen Kompositionen zu verbinden. Es entsteht so nicht nur ein einmaliges musikalisches Erleben, das in dieser Form nur an diesem Ort hörbar ist, sondern in der Verbindung von Geräuschen des Flusses und der musikalischen Performance des Menschen eine faszinierende Verschmelzung aus Natur und Kunst.Die Brücke wird dabei zum Resonanzkörper in der Konzertinstallation mit dem Titel "ÜBER.FLUSS". Die Unterwasserklänge des Rheins werden über Hydrophone auf die Seitenwänden der Brücke übertragen, wo 32 Körperschallwandler das Holz zum Schwingen bringen. Die beiden Instrumentalisten befinden sich an beiden Brückenenden und senden musikalische Phrasen und gesprochene Ausschnitte aus dem Zollvertrag im Zickzack über die 135 Meter lange Brücke hin und her. Zwischen den beiden Musikern entsteht ein musikalischer Dialog über die Grenze hinweg. Die Instrumental- und Sprachklänge verdichten sich zusammen mit den Wassergeräuschen des Rheins zu einem musikalischen Fluss über dem Fluss. Die Besuchenden erwartet ein einmaliges musikalisches Erlebnis auf der Alten Rheinbrücke.Pressekontakt:Amt für KulturPatrik Birrer, Leiterpatrik.birrer@llv.liT +423 236 62 82Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100907385