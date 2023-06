Zürich (www.anleihencheck.de) - Im bisherigen Jahresverlauf verbuchten globale High-Yield-Anleihenfonds beziehungsweise -strategien einen Kurszuwachs von zwei bis drei Prozent - abhängig von der Währung des Anlagevehikels, so Kyle Kloc, Senior Portfolio Manager bei Fisch Asset Management in Zürich.Damit könnten Investoren zufrieden sein angesichts der schwierigen Märkte im Vorjahr. Doch im Segment der Hochzinsanleihen sei eine gewisse Unsicherheit für den weiteren Jahresverlauf spürbar. Rezession laute das Schlagwort, welches dieses Anleihensegment negativ beeinflussen würde. Wenn sie eintrete, sei mit einer Ausweitung der Credit Spreads zu rechnen. Mit aktuell durchschnittlichen Renditen von rund 7 Prozent bei EUR-Anleihen und 8,5 Prozent bei ihren Pendants in USD stehe aber eine ordentliche Kompensation und damit ein guter Rendite-Puffer einer solchen Ausweitung entgegen. ...

