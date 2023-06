Nachlese Podcast Mittwoch: Audio Link zur Folge: https://audio-cd.at/page/podcast/4370//, alle unter http://www.audio- cd.at/wienerboerseplausch . - in Folge S4/74 geht es um immer grössere Sorgen um Kapsch TrafficCom, dabei hatte CEO Georg Kapsch in einem Interview im März noch gut geklungen. Ein Hörer wünscht sich Zehetner. Finally gute Sager von den FACC-Chefs Robert Machtlinger und Ales Starek. - Trending Topics IPO Success Story FACC mit CEO Robert Machtlinger https://audio-cd.at/page/playlist/4069 - FACC-CFO Ales Starek im Interview mit börsenradio.at zum Luftverkehr: https://boersenradio.at/page/brn/42136 - Georg Kapsch am 22.3. im Industriemagazin: ...

