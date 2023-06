Die seit dem Vorjahr an der Wiener Börse gelistete VAS AG hat den Jahresabschluss für 2022 veröffentlicht. Durch die Ausschüttungen der Tochtergesellschaften konnte die Holding-Gesellschaft einen Jahresüberschuss von 190.029 Euro verbuchen. Die Tochtergesellschaft VAS Service hat einen Umsatz von 2,4 Mio. Euro und einen Gewinn von 240.366 Euro erreicht, die VAS Advanced Incineration einen Umsatz von 1,2 Mio. Euro und einen Gewinn von 357.891 Euro. Aufgrund von unaufschiebbaren Terminen hat die VAS AG den HV-Termin von 30. Juni auf 14. Juli verschoben.VAS AG ( Akt. Indikation: 0,00 /0,00, -100,00%) AT&S kommt bei den Bauprojekten voran: Am Hauptsitz in Leoben, wo derzeit ein Forschungs- und Entwicklungszentrum mit Serienfertigung für ...

