Original-Research: FORTEC Elektronik AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu FORTEC Elektronik AG



Unternehmen: FORTEC Elektronik AG

ISIN: DE0005774103



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 01.06.2023

Kursziel: 34,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Miguel Lago Mascato



Q3: Bestätigung des sehr guten Quartalsergebnisses - Unternehmenswachstum dürfte sich uneingeschränkt fortsetzen



FORTEC Elektronik hat letzte Woche finale Q3-Kennzahlen vorgelegt und im Rahmen eines CONNECT-Calls weitere Einblicke in das Zahlenwerk gewährt.

Deutliches Umsatzwachstum in beiden Segmenten: Der berichtete 9M-Konzernumsatz von 78,5 Mio. Euro (+19,0% yoy) entspricht exakt der vorläufig gemeldeten Umsatzgröße. Mit einem Top Line-Beitrag von 53,9 Mio. Euro ist das Segment "Datenvisualisierung" unverändert der Wachstumsmotor des Konzerns (+22,5% yoy). Erfreulich ist jedoch ebenfalls der deutliche Umsatzzuwachs beim Segment "Stromversorgungen" auf 29,5 Mio. Euro (+11,8% yoy). Dieser wurde durch hohe Anfragen in der Luft- & Raumfahrt sowie Defense unterstützt. Im letztgenannten Bereich profitiert FORTEC von den langen Produktlebenszyklen (bis zu 20 Jahre) der Produktgenerationen.

Auftragslage weiterhin ausgezeichnet: Wie von uns angenommen, normalisiert sich der Auftragsbestand auf hohem Niveau von 92,4 Mio. Euro (Q2: 95,0 Mio. Euro). Dies impliziert einen Auftragseingang in Q3 i.H.v. 26,5 Mio. Euro, was zwar einen Rückgang von -25,3% yoy darstellt, im Quartalsvergleich zu Q2 des aktuellen GJ hingegen eine Steigerung von +27,3% bedeutet und u.E. eine hohe Visibilität für fortwährendes Umsatzwachstum bietet.

Segment "Stromversorgungen" trägt zur Profitabilitätsausweitung bei: Das durch Vorlage der finalen Zahlen bestätigte 9M-Rekord-EBIT von 8,5 Mio. Euro resultiert, wie bereits im Comment vom 11.05. beschrieben, vom starken Q3-EBIT i.H.v. 3,9 Mio. Euro (Marge: 13,4%; +3,8 PP yoy). Dabei lieferte vor allem das Segment "Stromversorgungen" mit einer Q3-EBIT-Marge von 11,2% (+4,5 PP yoy) ein herausragendes Profitabilitätsniveau ab. Dies war v.a. von den bereits erwähnten Systemlösungen im Militärbereich geprägt, die üblicherweise sehr profitabel sind. Das Segment Datenvisualisierung generierte eine noch höhere EBIT-Marge (15,2%; +3,4PP yoy).

M&A-Pläne weiter konkretisiert: Zur weiteren Stärkung der Produkt- und Entwicklungsexpertise im Bereich Stromversorgungen intensiviert FORTEC die M&A-Bestrebungen. Dabei fasst der Vorstand Targets mit einem Umsatz von 5 bis 25 Mio. Euro und einer EBIT-Marge von mehr als 10% ins Auge. Wir gehen davon aus, dass für die Akquisition eines jährlichen Umsatzbeitrages von 10 Mio. Euro ein Kaufpreis von 10 bis 15 Mio. Euro zu zahlen wäre (Enterprise Value), abhängig vom Verschuldungsgrad der Gesellschaft.

Aktualisierte Guidance u.E. am oberen Ende realisierbar: Nach Aktualisierung der Unternehmensziele plant der Vorstand umsatzseitig 97 bis 110 Mio. Euro mit einem EBIT von 10 bis 11 Mio. Euro zu realisieren. Für Q4 erwartet der Vorstand einen Umsatzbeitrag von 24 bis 26% des Gesamtumsatzes (MONe: 25,9%). Wir belassen unsere Prognosen nach Vorlage des Q3-Berichts unverändert und bilden eine Realisierung der Guidance jeweils am oberen Ende ab.



Fazit: FORTEC bestätigt die vorab gemeldeten sehr starken Zahlen. Positiver Newsflow (M&A, Guidance-Anhebung) dürfte dem Titel erneute Wachstumsimpulse verschaffen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 34,00 Euro.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. +++



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/27123.pdf



