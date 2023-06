Die Hannover Rück-Aktie markiert heute mit einem Kursgewinn von knapp 3% ein neues All-Time-High. Dabei können sich Aktionäre des Versicherers auf Jahressicht über einen satten Kursgewinn in Höhe von rund 44% freuen. Und auch langfristig ist Hannover Rück an der Börse ein Gewinner. Denn: Hannover Rück-Aktie im Fokus Hannover Rück-Aktien haben in den vergangenen zehn...

