Hamburg (www.anleihencheck.de) - Inflationsziel bald erreicht? - So einfach, wie sie aussieht, lässt sich diese Frage leider nicht beantworten, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.In den vergangenen Monaten haben wir einen stetigen Rückgang der Inflationsrate, sowohl in der Eurozone als auch den USA, beobachten können, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank. Rein aus statistischen Gesichtspunkten lasse sich sagen, dass sich die Teuerungsrate in den kommenden Monaten weiter abschwächen werde, da die Rate eine Jahresrate darstelle und sich dementsprechend auf den Vorjahresmonat beziehe, der eine deutlich höhere Ausgangsbasis aufgrund der im vergangenen Jahr angestiegenen Preise (u.a. durch Energie und Lebensmittel) darstelle. Die Kerninflation dürfte in beiden Regionen für die kommenden Monate auf einem höheren Niveau als die Gesamtinflation verbleiben, was die Zinsentscheidungsfindung der Zentralbanken erschwere. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...