Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Der Impact Investor Invest in Visions GmbH ernennt Lars Siebert (44) mit sofortiger Wirkung zum zweiten Geschäftsführer neben der Gründerin Edda Schröder, so die Invest in Visions GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...