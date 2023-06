Die abwartende Haltung hat sich bewährt: Trotz einer Dividenden-Rendite von rund elf Prozent hatte DER AKTIONÄR einen Tag vor dem Abschlag noch mal darauf verwiesen, angesichts der eher trägen Kursentwicklung bei der Pfandbriefbank vorerst an der Seitenlinie zu bleiben. Tatsächlich ist der Kurs inzwischen deutlich tiefer abgesackt, als es der Dividenden-Abschlag gerechtfertigt hätte.Bei 95 Cent hätte der Kurs - ausgehend vom Schlusskurs (8,42 Euro) am 25. Mai - auf 7,47 Euro sinken müssen. In diese ...

