Der Kurs konnte am Montag nur zäh von einer Kaufempfehlung von Goldman Sachs profitieren. Die Analysten hatten die Aktie als "beharrlich unterbewertet" tituliert und das Kursziel von 218 auf 245 € angehoben. Zudem wurde die Umsatzprognose für 2023 nach einem starken zweiten Quartal erhöht. Aber auch ohne die Goldman-Sachs-Empfehlung bietet die Aktie reichlich Bewertungsspielraum nach oben. Kurse oberhalb der 200-€-Marke sind allemal drin. Wichtig ist nun aber zunächst, dass die Widerstandszone bei rund 160 € überzeugend überwunden werden kann, denn dann wäre der Weg für neue Allzeithochs offen.



